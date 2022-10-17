Василий Орлов поручил отремонтировать районный Дом культуры в Тамбовке

Губернатору Амурской области Василию Орлову доложили о промежуточных итогах реализации национального проекта «Культура» на территории региона, в 2022 году на него выделено более 317 миллионов рублей.

- В рамках регионального проекта «Культурная среда», который входит в нацпроект, в этом году переоснащено семь муниципальных библиотек по модельному стандарту. Библиотеки нового поколения открылись в городах Белогорск и Благовещенск, селах Толстовка и Жариково Тамбовского района, а также селах Черемхово, Петропавловка и Среднебелая Ивановского муниципального округа. На сегодняшний день работы продолжаются в библиотеке города Свободный. Ее откроем в декабре, - отметила министр культуры и национальной политики Надежда Доргунова.

Напомним, в рамках нацпроекта в областном центре идет реконструкция Амурского областного Дома народного творчества. Срок завершения работ - декабрь 2024 года.

Также в рамках нацпроекта капитально ремонтируют дома культуры и детские школы искусств. На сегодняшний день работы завершаются в ДК села Пригородное Белогорского муниципального округа. В ДК села Дипкун Тындинского муниципального округа ремонтируется кровля, до конца года работы будут закончены. Обновление проходит и в Доме культуры села Поляна Серышевского района. Здесь до конца года отремонтируют фасад. В пгт Прогресс отремонтирована кровля и учебный класс в детской школе искусств. В Райчихинске в ДШИ благоустраивают прилегающую территорию, ремонтируют цоколь здания, а также обновляют фасад.

Василий Орлов поручил минстрою и минкульту совместно с администрацией Тамбовского района разработать проект по ремонту районного Дома культуры.

- Здание Дома культуры большое, проект будет объемным. Специалисты министерства строительства детально его проработают и разобьют на этапы. В следующем году обязательно сделаем кровлю, - сказал губернатор Василий Орлов. – Параллельно нужно подать заявки в федеральные программы, чтобы получить дополнительные средства и оперативнее привести в порядок ДК.

Также на совещании министр культуры и национальной политики сообщила, что благодаря поддержке Фонда кино России в селе Константиновка идет модернизация кинозала. На современное цифровое оборудование и новые кресла выделено 9 миллионов рублей. Открыть кинозал планируется уже в ноябре.

В регионе действует еще один подпроект нацпроекта «Культура» – «Творческие люди». В рамках него господдержку получили восемь сельских учреждений культуры и шесть культработников сельских. 217 сотрудников прошли курсы повышения квалификации. Более 100 амурских школьников приняли участие в культурно-образовательных программах в Москве и Санкт-Петербурге.