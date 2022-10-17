Семилетнего мальчика сбила иномарка в микрорайоне Благовещенска

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Днем воскресенья, 16 октября, в Благовещенске сбили ребенка. Семилетний мальчик попал под колеса иномарки. Это произошло в микрорайоне города.

Изначально информация о ДТП появилась в социальных сетях. Там сообщили, что около двух часов дня на перекрестке улиц Студенческой и Воронкова пешеход угодил под колеса автомобиля. На кадрах с места происшествия можно заметить машины скорой помощи. На месте работали медики.

Позже в благовещенской Госавтоинспекции сообщили, что в аварии пострадал мальчик, которому всего семь лет.

- Около 14.00 на регулируемом перекрестке Воронкова – Студенческой водитель Toyota Prius Alpha допустил наезд на пешехода 2015 года рождения. Ребенок получил травмы. Его доставили в лечебное учреждение.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится административное расследование.

ОБНОВЛЕНО 17.10. в 14.30.

Свою проверку начала прокуратура Благовещенска. Там рассказали новые подробности происшествия. Оказалось, что мальчик перебегал перекресток на красный сигнал светофора.

Ребенка доставили в Амурскую областную клиническую больницу, ему оказана необходимая помощь. Сейчас он находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии.

Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, контролирует доследственную проверку по факту ДТП.