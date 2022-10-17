Благовещенка послала сына матом, чтобы наказать

Фото: ВОЛОСЕВИЧ Марина

Камера видеонаблюдения в Благовещенске запечатлела грубый разговор матери с сыном. Такое поведение матери возмутило горожан.

На видео мальчик бежит за матерью и просит ее не уходить. В ответ она посылает его матом и уходит, бросив ребенка одного.

По информации в соцсетях, сцена развернулась возле дома 28 на ул. Ленина в Благовещенске.

Произошедшим заинтересовалась полиция. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Благовещенска установили личность женщины на видео - это жительница амурской столицы 1992 года рождения. Ее сыну 9 лет, он уже состоит на учете в ПДН. В отношении горожанки провели проверку, в ходе которой выявлен факт ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию и воспитанию сына, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области. На мать составлен протокол. С семьей проводится необходимая профилактическая работа.