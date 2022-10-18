Водитель внедорожника погиб при столкновении с прицепом с сеном на трассе в Приамурье

Фото: МВД Амурской области

Смертельная авария произошла накануне вечером, 17 октября, на трассе в Амурской области. На дороге Прогресс-Новорайчихинск столкнулись внедорожник и отечественный автомобиль с прицепом. По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Все случилось на 13 км дороги Прогресс-Новорайчихинск по направлению в Прогресс. Предварительно установлено, что около 20.00 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200, 1962 года рождения, наехал на автомобиль ГАЗ-66 с прицепом, в котором находилось сено. В прокуратуре Амурской области уточнили, что отечественное авто стояло на обочине – это была аварийная остановка из-за неисправности транспортного средства.

По информации областной полиции, в ДТП водитель внедорожника скончался на месте происшествия. Его пассажирка, 1964 года рождения, а также водитель грузового автомобиля, мужчина 1963 года рождения, госпитализированы. В прокуратуре же говорят, что пассажирка иномарки отказалась от медицинской помощи.