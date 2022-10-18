Дальневосточный гектар позволяет масштабировать бизнес и реализовывать мечты жителей Приамурья

По данным министерства имущественных отношений Амурской области, с начала действия программы в регионе выдано свыше 9 тысяч дальневосточных гектаров.

- На сегодняшний день из более, чем 9 тысяч, взявших земельные участки, только 1,5 тысячи человек их оформили в собственность, - сказал министр имущественных отношений Амурской области Сергей Олиферов. - Заявления на предоставление «дальневосточных гектаров» в долгосрочную аренду или собственность после 5 лет использования необходимо подавать заранее, желательно за полгода.

Александр Мисник из Белогорска оформил «дальневосточный гектар» недалеко от города и открыл базу отдыха. Все беседки мужчина построил самостоятельно. Летом посетители могут отдыхать на песчаном пляже, плавать на катамаране, играть в волейбол, жарить шашлык в мангальной зоне, а зимой мужчина заливает большую деревянную горку, на которую приезжают со всей округи. Кроме этого, освоив ранее полученный земельный участок, мужчина оформил дополнительный гектар и уже начал строительство теплых домиков, в этом году планирует их запустить.

А многодетная семья из села Дмитриевка Ивановского муниципального округа начала свое подсобное хозяйство с 10 коров. Сейчас поголовье насчитывает более 100 голов крупного рогатого скота. А оформленные четыре «дальневосточных гектара» семья использует как пастбище.

Схожая история и у семьи Савчук из Серышевского района. Муж и дети Ирины увлекались лошадьми, и семья решила завести несколько лошадей для себя, однако, увлечение переросло в дело жизни.

- Сейчас у нас более 100 лошадей и более 50 коров. В прошлые выходные на нашей ферме прошли соревнования по конному спорту, дочь Лиза сама их организовала. Муж и дети сами тоже участвуют в соревнованиях, у каждого есть свой конь, - делится Ирина Савчук.

Младший сын Ирины не только с пяти лет сам ездит верхом, но и в свои 16 уже самостоятельно объездил своего рысака, на нем парень и участвует в скачках. Кроме этого, у Степана есть личная голубятня. Помимо лошадей и коров, на ферме живут козы и кролики.

- Программа стала хорошим стимулом для дальневосточников закрепиться здесь. В Амурской области земли по программе, как правило, оформляют для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, развития туризма или индивидуального жилищного строительства, - отметил губернатор Василий Орлов. – Есть оригинальные и уникальные проекты, хорошо, что «Дальневосточный гектар» позволяет масштабировать бизнес и реализовывать мечты жителей области.