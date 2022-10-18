Амурская область дополнительно получит 415 млн рублей на переселение из аварийного жилья

Из резервного фонда Правительство РФ до конца 2022 года дополнительно направит в регионы 24 млрд руб. Распоряжение об этом накануне подписал Михаил Мишустин.

- Амурская область дополнительно получит более 415 миллионов рублей. Речь идёт о расселении многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Решение принято для компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на строительство нового жилья для переселенцев, - отметил губернатор Василий Орлов. – В регионе на сегодняшний день реализация программы полностью завершена на территории 10 муниципальных образований области — в Райчихинске, Прогрессе, Белогорском, Ивановском и Ромненском муниципальных округах, а также Константиновском, Мазановском, Тамбовском, Селемджинском и Шимановском районах. До конца года программу планируют выполнить в полном объеме в Белогорске.

В Амурской области в федеральную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда включены 910 многоквартирных домов, где проживали 6,57 тысяч человек. Объем финансирования по программе – 6,75 миллиарда рублей, из них средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 6,44 млрд. рублей.

В настоящее время в регионе ведется строительство 12 многоквартирных домов на территориях девяти муниципальных образований для переселения людей из аварийного жилищного фонда.

Из них по одному дому строится в Благовещенске, Новобурейском, Талдане Сковородинского района и на станции Арга Серышевского района. В городах Свободном, Сковородино и Благовещенском районе (Чигири и Волково), Октябрьском районе (Екатеринославка) – по два.

До конца текущего года планируется начать строительство еще 16 многоквартирных домов: по одному – в городах Благовещенске и Сковородино, двух – в поселке городского типа Ерофей Павлович, пять - в Октябрьском районе (посёлок Мухинский) и семь домов в селе Соловьевске Тындинского муниципального округа.