Экс-начальница почты в Тынде платила по своим кредитам ворованными деньгами

Фото: архив КП

В Тындинском районе состоится суд над 35-летней бывшей начальницей почтового отделения. Она похищала чужие деньги и тратила их на оплату кредитов.

По версии следствия, с августа 2019 по февраль 202 года женщина периодически брала деньги из кассы почтового отделения. В результате «Почта России» не досчиталась 286 тысяч рублей.

Амурчанку обвиняют по статье 160 УК РФ – присвоение с использованием служебного положения. Дело передано в районный суд для рассмотрения. За преступление ей грозит до шести лет лишения свободы и штраф.

Происшествие прокомментировали и в «Почте России»:

- Факт присвоения выявила служба безопасности Почты России. Мы предоставили все собранные материалы в правоохранительные органы. Инцидент не отразился на клиентах, все обязательства мы выполняем в срок и в полном объеме, - уточнили в пресс-службе.