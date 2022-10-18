Благовещенка сбежала из-под домашнего ареста, чтобы попасть в ЗАГС

Фото: РУКАВИЦЫН Олег

Жительница Благовещенска сбежала из-под домашнего ареста. Под ним она находилась по решению суда. Женщину обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Против 27-летней горожанки завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков с целью дальнейшего сбыта». У нее нашли полкилограмма запрещенного вещества.

- С учетом обстоятельств уголовного дела ранее суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде домашнего ареста, которая заключается в нахождении в изоляции от общества, запрете покидать жилое помещение без разрешения следователя, общаться с другими обвиняемыми по делу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Но девушка нарушила судебный запрет и сбежала из дома. Сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции обнаружили женщину, которая в этот день вышла замуж и была сильно пьяна. Отслеживающее устройство она сняла и положила в пакет. Выяснилось, сбежать она решилась, чтобы выйти замуж за своего сожителя. Пока благовещенка праздновала свадьбу, она успела пообщаться с другим фигурантом по уголовному делу.

Благовещенский городской суд заменил меру пресечения для обвиняемой на заключение под стражу на 1 месяц и 9 суток.