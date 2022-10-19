В Благовещенске по нацпроекту ремонтируют Дом народного творчества

В Благовещенске продолжается реконструкция АОДНТ. Работы проводятся в рамках национального проекта «Культура».

На сегодняшний день на объекте трудятся более 40 человек. Они ведут кирпичную кладку второго этажа пристройки, монтируют металлоконструкции перекрытий второго этажа основного здания, укрепляют имеющиеся конструкции металлом. До декабря 2024 года рабочие полностью заменят инженерные коммуникации в здании, отремонтируют внутренние помещения и лестничные пролеты, обновят кровлю и фасад здания.

На время реконструкции все коллективы Дома народного творчества «переехали» в здание Дворца профсоюзов на ул. Горького, 129.

- Здание амурского областного дома народного творчества - объект историко-культурного наследия. Больше 120 лет назад здесь был оптовый магазин Торгового дома «Чурин и Ко». Культурные учреждения размещаются в здании с советских времен. Капитальный ремонт здесь не проводился ни разу, - рассказал губернатор Василий Орлов. – На реконструкцию и оснащение современным оборудованием Амурского областного Дома народного творчества из федерального бюджета выделено более 400 миллионов рублей. Еще более 600 миллионов потребуется из бюджета Амурской области. Завершить реконструкцию объекта подрядчик должен в декабре 2024 года. Творческие коллективы вернутся в обновленное здание в начале 2025 года.