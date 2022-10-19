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Общество19 октября 2022 2:25

Женщина с туберкулезом притворилась спящей, а мужчина спрятался в шкафу в Благовещенске

Так они пытались избежать лечения
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: судебные приставы Амурской области

Фото: судебные приставы Амурской области

Двух больных туберкулёзом благовещенцев отправили на принудительное лечение. Они пытались этого избежать необычными способами. Историями поделилась пресс-служба УФССП по Амурской области.

По информации специалистов, двое благовещенцев с открытой формой туберкулеза умышленно уклонялись от лечения. Но их нашли и доставили в специализированный диспансер.

Судебные приставы вместе с медицинскими работниками выехали к местам проживания горожан с опасным для окружающих диагнозом. И в первом, и во втором случае двери сотрудникам открыли супруги должников, а те решили спрятаться. Мужчина заперся в шкафу. А женщина завернулась в детское одеяло и попыталась изобразить спящего ребенка.

С находчивыми, но несознательными гражданами провели беседу. Им объяснили, что таким поведением они ставят под угрозу здоровье других людей, и проводили в автомобиль скорой помощи. Сейчас благовещенцы находятся на лечении в диспансере.