В Приамурье появится центр психологической поддержки для мобилизованных и их семей

Фото: правительство Амурской области

В Приамурье решили создать центр психологический поддержки для мобилизованных и их семей. Соответствующее поручение дал губернатор Василий Орлов.

Идея о создании центра принадлежит мэру областной столицы Олегу Имамееву. Он рассказал, что в благовещенском центре поддержки семей участников СВО уже есть одно обращение с просьбой о помощи психолога. Жена мобилизованного горожанина попросила помочь справиться со стрессом ей и семилетнему ребенку.

Глава области одобрил предложение:

- Центр психологической поддержки необходимо создать. Причем он должен быть рассчитан на решение сразу двух задач – сейчас важно успокоить семьи, которые в этом нуждаются, позже - помочь вернуться к нормальной, мирной жизни самим мобилизованным, - прокомментировал губернатор.

Центры или штабы по поддержке семей участников СВО созданы и работают во всех районах области. В Благовещенске специалисты центра приняли 138 обращений от горожан. Чаще всего люди пишут сообщения через чат-бот в Телеграмме.

По словам главы города, почти 95% всех обращений носят консультативный характер. Горожане интересуются, как получить социальные выплаты, оформить кредитные каникулы, задают другие вопросы. Просьбы о помощи с начала работы центра поступили шесть раз. Все проблемы жителей удалось решить. В частности, люди просили помощи в переводе детей из одного детского сада в другой, с привозом топлива и в покупке спальных мешков для мобилизованных членов семей.

- В Благовещенске проживает 261 ребенок участников СВО. Помимо бесплатного питания, которое организовано для всех школьников, детям предлагаем бесплатные кружки и секции, также им предусмотрено бесплатное посещение городских концертов, спектаклей, новогодних представлений, экскурсий и выставок. Совместно с предпринимательским сообществом города, в том числе для адресной помощи семьям мобилизованных, был создан Совет меценатов. Бизнесмены уже помогают как мобилизованным, так и их семьям. Например, мобилизованным благовещенцам уже передано 470 рюкзаков с предметами первой необходимости, - рассказал эр Благовещенска Олег Имамеев.

В Мазановском районе 52 семьи участников СВО, в которых воспитывается 49 детей. Глава района Михаил Пивень подчеркнул, что ни одна из семей не остается без внимания. Местный центр поддержки уже помог 15 семьям мобилизованных. Добровольцы по просьбе сельчан косили траву, копали картошку и возили гравий. Одна из семей попросила помощи с ремонтом печи, другая — с уборкой тыквы и вывозом ее с участка.