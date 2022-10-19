Воды не будет 20 октября в некоторых домах Благовещенска

Фото: архив КП

«Амурские коммунальные системы» предупреждают благовещенцев об очередном отключении воды. Завтра, 20 октября, почти на весь день воды не будет в 13 домах, школе и детском саду.

Итак, без воды горожанам придется посидеть с 8.30 до 22.00 в четверг, 20 октября. В АКС говорят, что это связано с работами по замене запорной арматуры. Поэтому будет перекрыта водопроводная сеть по улице Институтской. Отключение намечено в связи с производством работ в тепловой камере, без вскрытия грунта.

Без водоснабжения временно останутся:

Жилые дома:

№13, 13/1, 13/3, 13/5, 17, 17/1, 20/2, 20/4 по ул. Институтская,

№20, 24, 26 по ул. Студенческая,

№11/1, 11/3 по ул. Василенко,

Школа №16 по ул. Институтская, 15,

Детский сад №2 по ул. Институтская, 17/3.

Горожан просят запастись водой.