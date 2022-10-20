11 внедорожников поступили в медучреждения Приамурья

В медицинские учреждения Амурской области поступили 11 внедорожников. Новые автомобили УАЗ предназначены для доставки пациентов в учреждения здравоохранения.

- Автомобили закуплены в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая является частью национального проекта «Здравоохранение». На обновление автопарка было выделено более 20 миллионов рублей, – отметил глава региона Василий Орлов. - Новые автомобили позволят не только оперативнее оказывать помощь жителям области, но улучшать условия работы медиков.

Накануне 11 новых автомобилей УАЗ были переданы в медучреждения региона.

По два внедорожника получили Свободненская, Серышевская и Тамбовская больница. По одному транспортному средству передано в Свободненскую поликлинику, а также в больницы Архары, Магдагачи, Тынды и Завитинска.

Напомним, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» медицинские учреждения Приамурья продолжают оснащать современным оборудованием. Из 248 единиц, закупленных в рамках нацпроекта, в больницы и поликлиники поступило 219. В 2022 году на реализацию национального проекта из средств федерального и регионального бюджета выделено 336,3 миллиона рублей.