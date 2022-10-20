Три медика подделали 180 сертификатов о вакцинации от коронавируса в Благовещенске

Фото: минздрав Амурской области

В Благовещенске трех медиков осудили за подделку 180 сертификатов вакцинации от коронавируса. Суд вынес им приговор.

Заработать таким способом решила терапевт прививочного кабинета городской поликлиники №2. Женщина вносила данные о пациентах, якобы прошедших вакцинацию, в единую систему, после чего выдавала электронный сертификат. Желающих получить поддельный документ о вакцинации от COVID искали две знакомые доктора, тоже медики.

В итоге трое медработников с октября 2021 по февраль 2022 года изготовили 180 поддельных сертификатов. Полученные за «работу» деньги соучастницы делили между собой.

Благовещенкам предъявлено обвинение по статье «подделка документов». На суде женщины признали вину и раскаялись в содеянном. Смягчающими обстоятельствами стали явка с повинной, сотрудничество со следствием и наличие несовершеннолетних детей.

Суд приговорил амурчанок к ограничению свободы. Для врача-терапевта - на четыре месяца, для ее подельниц - на три.

- Им запрещено выезжать за пределы Благовещенска и Благовещенского района, изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного госоргана, осуществляющего надзор, а также необходимо отмечаться в нем раз в месяц, - сообщает пресс-служба Благовещенского горсуда.