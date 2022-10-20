Больше 1000 амурских семей, в которых родились вторые дети, воспользовались маткапиталом в текущем году

Региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка» или РМСК предоставляется согласно Постановлению Правительства Амурской области от 25.02.2019 № 60 в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Право на РМСК имеют женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на территории Амурской области, родившие (усыновившие) второго ребенка с 1 января 2019 года. В случае смерти женщины, объявлении ее умершей, лишения (ограничения) ее родительских прав в отношении ребенка право возникает у отца ребенка.

Размер РМСК при рождении второго ребенка составляет 30% от размера материнского (семейного) капитала), и в 2022 году составляет 207943,23 руб.

В 2022 году на финансовую поддержку семей, в которых появились вторые по счету малыши предусмотрено 239,5 млн. руб. На сегодняшний день кассовое исполнение составило более 179 млн. руб. Данной мерой воспользовались 1043 семьи, родившие (усыновившие) второго малыша.

Реализовать средства капитала можно до совершеннолетия ребенка (до 18 лет) одновременно по нескольким направлениям:

1) на приобретение или строительство жилого помещения;

2) на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, выполняемые с привлечением строительной организации;

3) на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилого помещения;

4) на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилого помещения;

5) на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

6) на оплату платных образовательных услуг и иных связанных с получением образования расходов.