Василий Орлов поручил выплатить мобилизованным в Амурской области по 150 тысяч рублей

Фото: правительство Амурской области

Мобилизованным в Амурской области будут единовременно выплачивать 150 тысяч рублей. Решение об этом приняли на оперативном штабе по вопросам безопасности. Он был организован по поручению Президента РФ Владимира Путина.

- Сегодня на штабе решили ввести единовременную региональную выплату мобилизованным. Ее размер - 150 000 рублей. Правительству региона поручил в кратчайший срок разработать порядок и осуществить выплаты, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как получить данные выплаты и в какие сроки, пока не сообщается.

Ранее глава региона обещал, что мобилизованных жителей освободят от уплаты транспортного налога за 2022 год.

В Приамурье приняты и другие меры поддержки для мобилизованных. Например, для участников СВО предусмотрена компенсация в размере 18 тысяч рублей для оплаты коммунальных услуг. Также семьи мобилизованных могут получить выплаты на детей - 10 тысяч рублей на ребенка.