На свободненской трассе отремонтировали двухкилометровый участок

Ремонт участка с 72 по 74 км региональной дороги Благовещенск – Свободный, проходящего по территории Благовещенского района, выполнен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На объекте проведены демонтажные работы, выполнено устройство основания из щебня, двух слоев асфальтобетона, укреплены обочины, нанесена разметка. До конца октября установят новые дорожные знаки и барьерное ограждение.

- Изначально контракт был заключен с недобросовестным подрядчиком, он не приступил к работам. С этим подрядчиком был расторгнут контракт, объявлен новый аукцион, контракт заключен с надежным подрядчиком АО Асфальт, организация за две недели выполнила основные работы, готовится приемка участка, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Также завершается реконструкция участка с 47 по 63 км автомобильной дороги «Благовещенск – Свободный», протяженностью 15,16 км. В конце ноября объект готовится к сдаче в эксплуатацию, участок примет итоговая комиссия.