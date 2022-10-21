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Общество21 октября 2022 2:24

На свободненской трассе отремонтировали двухкилометровый участок

Работы выполнены по нацпроекту
Василина ВАСИЛЬЕВА

Ремонт участка с 72 по 74 км региональной дороги Благовещенск – Свободный, проходящего по территории Благовещенского района, выполнен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На объекте проведены демонтажные работы, выполнено устройство основания из щебня, двух слоев асфальтобетона, укреплены обочины, нанесена разметка. До конца октября установят новые дорожные знаки и барьерное ограждение.

- Изначально контракт был заключен с недобросовестным подрядчиком, он не приступил к работам. С этим подрядчиком был расторгнут контракт, объявлен новый аукцион, контракт заключен с надежным подрядчиком АО Асфальт, организация за две недели выполнила основные работы, готовится приемка участка, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Также завершается реконструкция участка с 47 по 63 км автомобильной дороги «Благовещенск – Свободный», протяженностью 15,16 км. В конце ноября объект готовится к сдаче в эксплуатацию, участок примет итоговая комиссия.