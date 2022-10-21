Перекресток Институтская-Кантемирова в Благовещенске обещают открыть 24 октября

Фото: администрация Благовещенска

На участке Институтская – Кантемирова в Благовещенске готовят основание под асфальт. В благовещенской мэрии рассказали, что здесь закончили ремонтировать водовод. Поэтому уже сегодня, 21 октября, рабочие начали готовить основание под асфальт.

- В выходные планируется уложить покрытие. Для движения автомобилей и автобусов участок откроют, ориентировочно, в понедельник, 24 октября, - рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

Напомним, раньше на проблемный участок уже выезжал мэр Благовещенска Олег Имамеев. Он обратил внимание подрядчика на необходимость оперативно завершить работы. На участке уже заменили 700 метров ветхих труб водоснабжения. Общий износ сети в этом районе составляет 90%.

Перекресток закрыли 10 октября. Сети водоснабжения планировали заменить за два дня, но затем сроки начали сдвигаться. При этом местные жители утверждают: в выходные работы на участке попросту не велись.

По первоначальному плану работы должны были завершить 12 октября. Потом сроки сдвинули до 14 октября. Наконец, в администрации города сообщили, что работы продлятся до 21 октября включительно.