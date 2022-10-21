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Происшествия21 октября 2022 5:18

Водолазы с квадрокоптерами ищут двоих рыбаков, пропавших в Малиновке

Мужчины ловили рыбу на дамбе в Шимановском районе
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Два человека пропали в Амурской области. Мужчины рыбачили на дамбе в селе Малиновка, а потом перестали выходить на связь. Полицейские Шимановского района найти сами их не смогли и обратились за помощью к водолазам.

Водолазы из Свободного Амурского центра ГЗ и ПБ выехали на поиски пропавших на водоеме мужчин. У спасателей с собой для работы не только водолазное снаряжение, но и моторная лодка, эхолот и квадракоптер.

Ранее в Амурской области искали пропавшую женщину-почтальона. 56-летняя сотрудница почты взяла крупную сумму денег, села на поезд и перестала выходить на связь.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова рассказала, что очевидцы заметили пропавшую женщину в Благовещенске. Она выходила из магазина с курткой и пакетом в руках, а на плече висела сумка. Позже женщину обнаружили полицейские. Она снимала квартиру в областном центре.