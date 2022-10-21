Три здания останутся без воды в выходные в Благовещенске

Фото: архив КП

Очередное отключение намечено в амурской столице. На этот раз без воды останутся жители улиц Горького и Партизанской. Ресурса не будет с субботы по воскресенье.

Как рассказали в «Амурских коммунальных системах», С 9.00 22 октября до 9.00 23 октября в связи с работами, которые проводит муниципальное учреждение «Городское управление капитального строительства» администрации Благовещенска. Из-за этого будет перекрыта водопроводная сеть. Отключение намечено в связи с производством работ на сетях холодного водоснабжения по ул. Горького между улицами Партизанская и Первомайская.

Без водоснабжения временно останутся:

Жилые дома:

№22 по ул. Горького,

№69 по ул. Партизанская,

Административное здание по ул. Горького, 9

Подвоз воды населению автомобилем-водовозом ООО «АКС» намечен на 22 октября с 17.00 до 19.00. Но несмотря на это горожан просят отнестись к отключению с пониманием и заранее запастись водой.