Строительство военно-патриотического центра «Авангард» под Благовещенском оценил Юрий Трутнев

Фото: правительство Амурской области

Новый военно-патриотический центр «Авангард», который возводят в Моховой Пади, посетили губернатор Амурской области Василий Орлов и заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации Юрий Трутнев.

Юрию Трутневу показали новый стадион и полосу препятствий. - Строительство центра разбито на два этапа. Первый завершаем, по второму в марте заканчивается проектирование. Есть поручение президента поддержать финансирование стройки из федерального бюджета. Пока выделение средств не подтверждено. Если Минпросвещения нас поддержит, второй этап начнем в следующем году, - пояснил губернатор Василий Орлов. В рамках первого этапа запланировано строительство плоскостных сооружений.

На территории появятся открытые уличные спортивные площадки: одна - для волейбола/баскетбола/стритбола, одна - для хоккея/минифутбола, одна - под уличные спортивные тренажеры. Также будут зоны для воркаута, настольного тенниса, сдачи норм ГТО.

Помимо этого в плане на первый этап - строевой плац с трибуной и флагштоком на 600 человек, многофункциональная полоса препятствий, тактическое учебное поле (лазертаг), стадион с трибуной на 600 мест и другое. Затем специалисты приступят к строительству административных зданий с жилыми корпусами, столовой, досуговым и учебными центрами. Когда все работы будут полностью завершены, центр «Авангард» сможет работать в круглогодичном режиме и принимать до 4000 ребят в год. - На базе нового центра будут проходить практические уроки по предмету ОБЖ, но главное, у ребят будут формировать нравственные ценности, готовность к мирному созиданию и защите Родины, - рассказала зампред правительства – министр образования и науки области Светлана Яковлева.

По словам Василия Орлова, военно-патриотическому воспитанию в Амурской области стараются уделять как можно больше внимания, и молодежный центр «Авангард» станет одним из звеньев в этой системе.

- У нас уже работают два парка «Патриот» в Благовещенске и Белогорске, а «юнармейским» движением охвачены больше 15 тысяч детей. «Авангард» станет многопрофильным молодёжным центром. Здесь будут заниматься и мальчики, получая навыки военной подготовки, и девочки, изучая, в том числе, основы медицинской помощи и организации связи. В области уже есть примеры, когда девочки поступали в военные училища на переводчиков после участия в военно-спортивных играх.