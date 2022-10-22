Мост в Приамурье не выдержал слишком тяжелого грузовика, произошло обрушение

Фото: минтранс Амурской области

Обрушение моста произошло накануне, 21 октября, в Архаринском районе. В региональном минтрансе сообщили, что причиной стал слишком тяжелый грузовик с соей.

По данным пресс-службы министерства транспорта, происшествие случилось в пятницу, 21 октября, на 31 километре дороги Новоспасск - Инокентьевка в Архаринском районе. Мост рухнул прямо во время того, как по нему проезжал автомобиль.

- Предварительная причина происшествия - превышение допустимых нагрузок при движении по мостовому сооружению, повлекшее разрушение конструктива моста. Окончательное заключение даст комиссионное обследование, - заключили в ведомстве.

К счастью, обошлось без пострадавших. Участок пришлось закрыть. О произошедшем знают в ГИБДД и ЕДДС, а на месте специалисты установили все необходимые информационные знаки.

Сейчас автомобили движутся в объезд - через село Домикан и посёлок Архара, уточняют в министерстве.