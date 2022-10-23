Двух студентов-очников по ошибке мобилизовали в Амурской области

Студенты благополучно вернулись домой

В Амурской области региональное отделение Народного фронта продолжает работать с жалобами на ошибочную мобилизацию. Так стало известно, что двум студентам очного отделения, получающим высшее образование в первый раз, пришли повестки. Между тем множество раз сообщалось, что студенты не подлежат частичной мобилизации.

После обращения в Народный фронт, получения консультации и предоставления всех необходимых документов, родные смогли добиться возвращения студентов домой. Но это далеко не последние жалобы, уточнила руководитель амурского исполкома Светлана Тюкалова.

Еще два человека смогли добиться дополнительного обследования по состоянию здоровья. Другие два амурчанина включены в списки рассмотрения комиссии по уважительным причинам для отсрочки – наличие брони или непогашенной судимости.