В Свободном модернизируют детскую библиотеку

В Свободном модернизируют Центральную детскую библиотеку. Она работает в городе с 1984 года. В этом году учреждение стало участником нацпроекта «Культура», что позволит оборудовать ее по модельному стандарту. В обновленной библиотеке, которая откроется в декабре, будет несколько функциональных зон, плавно перетекающих друг в друга.

Здесь будет работать детско-родительский клуб по развитию опытно-экспериментальной деятельности «Школа эксперимента». Кроме того, здесь реализуется образовательная программа по профориентации детей «Азбука профессий», проект «Навстречу радости и общению» по организации досуга в выходной день для детей и подростков из социально незащищенных слоев общества и другие инициативы.

Поле творчества включает в себя несколько зон-секторов: в секторе полезной информации пользователи будут заниматься поиском информации в помощь школьной программе, создавать буктрейлеры, презентации. В этом секторе появятся рабочие компьютерные места. Также здесь будет работать мультстудия «Анимакс», для детей будут проводить онлайн-встречи с детскими писателями, с интересными людьми. В обновленной библиотеке дети смогут в доступной и увлекательной форме пробовать себя в роли ученых, экспериментаторов и изобретателей. Опытно-экспериментальная деятельность будет проходить вместе с педагогами.

Пространство для индивидуальных занятий, отдыха и релаксации читателей - лаунж-сектор библиотеки, где будут комфортные места для свободного времяпровождения, свободный доступ к Wi-fi, дизайнерские стеллажи с изданиями для полезного досуга. В сектор творческих инициатив войдет множество площадок: стеллажи с познавательной литературой для интеллектуального чтения; площадка для дискуссий и видео-просмотров и другие. Здесь же расположится интерактивное оборудование (интерактивный пол и интерактивная песочница). В поле чтения будут сектор детства и сектор юношества. Сектор «Детство» - это пространство для читателей дошкольного и младшего школьного возраста.

Новый интерактивный стол с комплектом игр для развития моторики, внимания, воображения ребят позволит делать процесс обучения легким и доступным. Важно, что программное обеспечение интерактивного стола адаптировано для детей с ОВЗ. Также здесь будут расположены стеллажи с новой литературой для детей 0-10 лет. В секторе детства выделят игровую зону, где дети будут проводить свой досуг.

На абонементе для читателей 11-15 лет в секторе юношества будут расположены стеллажи с новой литературой для подростков. Также будет создана зона комфортного чтения. Поле развлечений – это пространство для проведения познавательных и развлекательных мероприятий, мастер-классов, просмотра развивающих мультфильмов и фильмов, а также для проведения различных подвижных игр, конкурсов и дискотек. Фонды библиотеки находятся в секторе хранения произведений печати. Здесь расположены мобильные стеллажи, дублетная литература и литература, пользующаяся малым спросом. В этом секторе предусмотрено рабочее место руководителя, оборудованное рабочим столом с персональным компьютером, офисным креслом, радиотелефоном. Кроме того, здесь будут находиться библиотечный каталог и оргтехника для работы персонала.

В прошлом году благодаря нацпроекту Свободный внимания получил первое модельное учреждение культуры - библиотеку имени Крупской. В этом году благодаря нацпроекту «Культура» в Приамурье по модельному стандарту модернизируют восемь библиотек. Обновленные библиотеки уже открылись в городах Благовещенск и Белогорск, селах Толстовка и Жариково Тамбовского района, а селах Черемхово, Петропавловка и Среднебелая Ивановского муниципального округа.

В прошлом году в области модернизировали также восемь библиотек: две в Благовещенске, по одной в Свободном, Константиновке, Березовке, Новобурейском, Екатеринославке и Поярково.

Модельные библиотеки создают в регионах в рамках нацпроекта «Культура», реализация которого началась 1 января 2019 года. Модельный стандарт предусматривает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей.

Там могут располагаться дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Библиотеку можно переформатировать в центр культурной жизни муниципального образования.

Кроме того, в учреждениях создаются все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года будет переоснащено не менее 746 муниципальных библиотек по модельному стандарту.