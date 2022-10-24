В 10 метрах от берега нашли тела утонувших в Шимановском районе рыбаков

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Специалисты Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности закончили поиски рыбаков в Шимановском районе. Их тела обнаружили после спуска воды с дамбы.

Поиски продолжались три дня. Двое мужчин отправились на рыбалку в районе дамбы в Малиновке, после этого их никто не видел. Занимались розыском спасатели, полицейские и местные жители. Первые два дня осматривали весь водоем – по дну работали эхолотом и подводной камерой. Водолазы также исследовали около 250 квадратных метров дна.

После того как этот этап поисков завершился неудачей, местная администрация решила спустить воду с дамбы. В итоге глубина водоема уменьшилась на 40 см. На воду спустили две лодки, поиски продолжились.

- Утонувших амурчан обнаружили примерно в 10 метрах от берега: первого мужчину нашли местные жители, второго – с помощью эхолота спасатели. Чтобы достать тела, водолазы использовали сухие гидрокостюмы, – сообщили в амурском центре ГЗ и ПБ.

Помимо этого сегодня спасатели отправились на поиски другого пропавшего – в этот раз на реку Зею в районе Усть-Ивановки.