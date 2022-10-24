Женщину оштрафовали за дискредитирующий армию России комментарий в Благовещенске

Фото: архив КП

В Благовещенске вынесли приговор женщине за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Благовещенке предстоит выплатить штраф.

В пресс-службе городского суда сообщили, что в августе 2022 года женщина с телефона в одной из групп облачного мессенджера под ником выложила комментарий, обращенный к Вооруженным силам России. Публикацию признали дискредитирующей. При этом действия благовещенки признаны не содержащими уголовно наказуемого деяния.

Амурчанку обвинили в «публичной дискредитации Военных сил России в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». На заседании женщина признала свою вину. Теперь ей предстоит выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее37-летний мужчина выкрикивал в окно своей комнаты лозунги, которые «дискредитируют достоинство и авторитет российских военнослужащих, задействованных в проведении специальной военной операции». Сообщается, что амурчанин был пьян. О произошедшем в дежурную часть сообщили жители города, ставшие свидетелями. Мужчину признали виновным. Ему тоже пришлось заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.