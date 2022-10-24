Благодаря нацпроекту лучшие работники и учреждения культуры Приамурья получат господдержку

24 октября в министерстве культуры и национальной политики Амурской области состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников в 2022 году.

Согласно приказу министерства конкурсный отбор проводился среди музеев, библиотек и домов культуры, расположенных на территории сельских поселений. В конкурсном отборе в этом году приняли участие 37 заявок, из которых 21 от муниципальных учреждений культуры и 16 от муниципальных работников.

- Благодаря увеличению финансирования в нынешнем году мы сможем поощрить 9 муниципальных учреждений культуры и 7 их работников, – отметила руководитель ведомства Надежда Доргунова, – Поддержку получат учреждения и работники, достигшие наилучших результатов в своей профессиональной деятельности.

Лучшими работниками становятся те сотрудники учреждений культуры, которые разрабатывают и внедряют новые формы культурно-досуговой деятельности, имеют достижения в области информационной и просветительской деятельности, высокое профессиональное мастерство. Учреждение, чтобы одержать победу в конкурсе, должно реализовывать новые творческие проекты, сохранять народные традиции региона, приобщать детей и взрослое население к культуре.

В ходе заседания все члены комиссии оценили заявки и приложенные к ним документы на соответствие критериям конкурсного отбора. В результате денежное поощрение из федерального бюджета в размере 50 тыс. рублей получат 7 лучших работников сельских учреждений культуры, а 9 лучших учреждений по 100 тыс. рублей на улучшение материально-технической базы.

Свои награды лучшие работники и учреждения получат в марте 2023 года на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника культуры.

Отметим, что данная поддержка осуществляется ежегодно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников». С 2021 года данная государственная поддержка оказывается в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».