Многодетным семьям из Благовещенского района показали их будущие земельные участки

В Благовещенском районе с многодетными семьями, очередь которых на выдачу земельного участка уже подходит, на места выезжают специалисты отдела земельных отношений администрации Благовещенского района и кадастровый инженер. Семьям на местности показывают, где находится их будущий земельный участок.

- Я звоню многодетным семьям, чья очередь подходит, говорю о том, что есть возможность поехать и посмотреть, люди охотно соглашаются. Для тех, у кого нет личного транспорта, мы организовываем микроавтобус. Едем совместно и показываем те участки, которые им предлагаются. Такая практика помогает, например, сегодня из трех семей все три выбрали себе земельные участки, - рассказала и.о. начальника отдела земельных отношений администрации Благовещенского района Ольга Рачко.

По ее словам, от такой возможности еще никто не отказался.

- Очень рада, что выезд организовали, я бы сама точно не нашла, на бумаге не понятно, где он находится, тот ли это участок. А здесь все показали наглядно. Из нескольких предложенных – выбрала тот, что поближе к школе. Именно по этой причине и остановила свой выбор на Новотроицком. Будем строить одноэтажный дом. Деньги на фундамент уже есть, использую материнский капитал, - поделилась многодетная мама Ирина Багина.

Еще две многодетные семьи остановили свой выбор на Кантон-Коммуне.

- Мы несколько лет стояли в очереди, хотели получить участок в Чигирях. К сожалению, под выделение там участков нет, мы выбрали в Кантон-Коммуне. Я сам бывший строитель, построю дом для своей семьи, - рассказал многодетный отец Евгений Омельченко.

Те, кто ранее получил земельные участки по соседству, уже начали их осваивать.

- С начала года в Амурской области земельные участки получили 177 многодетных семей, из них 36 - в Благовещенском районе. Людям предлагают участки в селах Кантон-Коммуна, Новотроицкое и Волково. Все они подходят под индивидуальное жилищное строительство и обеспечены необходимой инфраструктурой – подведено электричество, есть дорога, - прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

При этом, в министерстве имущественных отношений отметили, что некоторые многодетные семьи выбирают взамен земельного участка земельный сертификат, который используют для погашения ипотеки или в качестве первоначального взноса, либо приобретают за счет средств сертификата земельный участок.

- Напоминаем обладателям земельных сертификатов о том, что они ограничены сроком действия. Несмотря на то, что сертификат действует в течении полугода, реализовать его необходимо до 25 декабря текущего года, - отметила замминистра имущественных отношений Амурской области Марина Суворова.