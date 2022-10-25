Фото: правительство Амурской области

В Амурской области семьи мобилизованных начали получать выплаты от правительства. По поручению губернатора Василия Орлова им положено по 10 тысяч рублей на каждого ребенка и по 18 тысяч рублей на оплату услуг ЖКХ.

По словам министра социальной защиты населения Приамурья Натальи Киселевой, большинство призванных мужчин уже написали заявления. Это можно было сделать на призывных пунктах. Каждая семья имеет право самостоятельно распорядиться деньгами. Кому-то необходимы дрова, кому-то – уголь, кому-то – оплатить коммунальные услуги.

Если мобилизованного уже отправили в зону спецоперации, а заявление он написать не успел, то за него это могут сделать родственники - родители, жена или совершеннолетний ребенок. Главное условие – наличие документов, подтверждающих родство.

- Выплата положена всем, независимо от того, в каком населенном пункте человек прописан, имеется ли у него в собственности свое жилое помещение, или оно в аренде. Выплата предоставляется только на одно помещение, - уточнила Наталья Киселева.

Подать заявление на выплату на детей может мама через портал госуслуг. На каждого несовершеннолетнего семьи мобилизованных получат по 10 тысяч рублей.