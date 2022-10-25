Двоих первоклассников сбили в Благовещенске

Фото: архив КП

В Благовещенске под колеса автомобиля попали двое первоклассников. Дети получили травмы. Аварией заинтересовалась прокуратура.

Ведомство организовало проверку. Авария случилась сегодня утром, 25 октября, в районе ул. Островского, 251. Пострадали дети 7 и 8 лет.

Предварительно, пострадали ученики первого класса.

- Направляясь в школу, они перебегали дорогу в неположенном месте. У несовершеннолетних зафиксированы ушибы и ссадины, дети переданы родителям, - уточнили в прокуратуре Амурской области.

Сейчас городское ведомство проводит проверку и выясняет обстоятельства происшествия, на контроле находится административное расследование по факту происшествия.