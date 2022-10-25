Для пожилых амурчан в регионе доступны стационарозамещающие технологии соцобслуживания

Приемная семья, социальная гостиница, школа ухода – эти и другие стационарозамещающие технологии соцобслуживания доступны для пожилых амурчан . Одной из таких технологий являются службы «Мобильная бригада». Они поддерживают пожилых граждан и инвалидов, проживающим в отдаленных и труднодоступных местностях области.

Таких служб в Амурской области 26. За девять месяцев 2022 года ими доставлено 3474 граждан, проживающих в сельской местности, в медорганизации для прохождения профмедосмотров и диспансеризации. Службами «Мобильная бригада» также осуществляются другие виды помощи. За это время к 179 гражданам доставили медицинских работников из медорганизаций в целях оказания им помощи на дому.

2912 человек получили на дом лекарства, медицинские изделия, продукты и предметы первой необходимости. 510 амурчан доставили в пункты вакцинации и обратно. 474 гражданам оказаны услуги путем осуществления плановых и внеплановых выездов. С мая текущего года из сельских местностей в медицинские организации доставлены 10 мобильных паллиативных пациентов, не требующих медицинского сопровождения, и шесть граждан старше 65 лет, перенесших коронавирус.

С 2012 года в области реализуется технология «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов». Она подразумевает совместное проживание и ведение общего хозяйства нуждающегося в поддержке гражданина и гражданина, осуществляющего за ним уход. Каждый год наблюдается рост количества нуждающихся в поддержке граждан, которые устроены в приемную семью. Например, в 2018 году функционировало 46 приемных семей, на начало 2022 года таких семей уже 79 (в 1 приемной семье 2 гражданина).

В приемных семьях живут 11 граждан, имеющих инвалидность I группы, 33 гражданина, достигших возраста 80 лет и более, и 2 гражданина, страдающих психическим расстройством и расстройством поведения. В Благовещенске функционирует технология «Социальная гостиница» – круглосуточное предоставление мест в комфортных, максимально приближенных к домашним условиях, с 3-разовым питанием.

За этот год технологией «Социальная гостиница» воспользовались 6 человек, за 2021 год – 9 человек, в 2020 году – 15. В рамках реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в области функционируют пять отделений дневного пребывания (ОДП) с обеспечением доставки граждан от их места жительства до ОДП и обратно. В отделениях дневного пребывания получают услуги 268 граждан.

Также работают четыре Школы ухода, в которых проводится обучение граждан, осуществляющих уход (родственников, соседей, опекунов), а также социальных работников и самих нуждающихся граждан навыкам ухода, а также оборудованию и адаптации жилых помещений в целях создания безопасной, комфортной среды.

Обучение проводится на бесплатной основе, и организуется в трёх формах: стационарной (индивидуальные и групповые консультации на базе комплексного центра социального обслуживания населения), выездной (консультирование на дому) и дистанционной (консультирование с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», наглядные методические пособия).

В Школе ухода получили консультации 1250 граждан, из них социальных работников – 328, родственников – 636, граждане, нуждающиеся в постороннем уходе – 145, иные граждане (соседи, друзья и др.) – 141. Навыки, полученные в Школе ухода, позволяют обеспечить качественный уход за своим близким, знакомым или родным человеком, что будет способствовать максимально долго пребывать дома в кругу заботливых людей.