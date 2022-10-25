Амурчане снова могут уехать из Хабаровска в Благовещенск каждый день

Фото: МАКЕЕВ Иван

ООО «РЖД» возобновили курсирование поезда из Благовещенска в Хабаровск и обратно. Ездить железнодорожный транспорт будет каждый день.

Как сообщают в «Российских железных дорогах», речь идёт о поезде № 35/36 сообщением Хабаровск – Благовещенск.

Из Хабаровска поезд будет ездить каждый день по 30 декабря 2022 года включительно. В обратном направлении – из Благовещенска – по 31 декабря 2022 года включительно.

Доехать до Хабаровска и обратно можно за любой бюджет. Время в пути – 13 часов 57 минут.

Оформить проездные документы можно в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».