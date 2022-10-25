Больше 10 дворов, запланированных на этот год, благоустроили в Белогорске

В Белогорске в рамках проекта «1000 дворов» завершено благоустройство 14 дворовых территорий, запланированных на этот год. На эти цели потратили 96 млн рублей. Общая площадь благоустраиваемых территорий составила почти 40 тысяч кв. м.

На придомовых территориях установлены новые скамейки, сделаны бетонированные дорожки, установлены детские спортивные и игровые комплексы, предусмотрено освещение. Работы выполнялись по согласованным с жильцами дизайн-проектам.

В этом году по программе «1000 дворов» в Белогорске преобразились придомовые территории по адресам: ул. Победы, 29; ул. Ленина, 61; ул. Ленина, 115; ул. Куйбышева, 17; ул. 50 лет Комсомола, А, Б; ул. 50 лет Комсомола, 16; ул. 2-ая Транспортная, 8А; ул. Южная, 23, 27; ул. Никольское шоссе, 57; ул. Батарейная, 7; пер. Томский, 16; ул. Кирова, 247/2; ул. Кирова, 259/1; ул. Кирова, 127.

Напомним, всего в Амурской области в этом году в рамках программы «1000 дворов» предстоит сделать 99 дворовых территорий в девяти муниципалитетах. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено 674 миллиона рублей.

Реновацию тысячи дворов в населенных пунктах Дальнего Востока анонсировал в сентябре прошлого года заместитель председателя Правительства России – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев. В рамках программы все дальневосточные регионы получили средства на благоустройство дворов из федерального бюджета.

Узнать подробнее о программе «1000 дворов» можно на интерактивной карте, размещенной на сайте Ситуационного центра по вопросам городской среды - sc.amururban.ru.

Контролировать ход исполнения программы и качество работ поставлена задача Ситуационному центру по вопросам городской среды. Отдельной задачей Центра станет взаимодействие с жителями — ответы на вопросы о программе, сбор отзывов и замечаний во время проведения работ подрядчиками. Задать интересующие вопросы граждане могут в группе @amururbanSC_Chat мессенджера Телеграм.