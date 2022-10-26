Девочку-подростка сбил водитель иномарки в Чигирях

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Авария с ребенком произошла в Чигирях. Водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку. Ее с травмами доставили в больницу.

По информации городского ГИБДД, ДТП произошло вчера, 25 октября. В 14.07в дежурную часть поступило сообщение о случившемся. Авария произошла в Благовещенском районе, в селе Чигири, на нерегулируемом перекрестке Центральная-Комсомольская. Водитель автомобиля Toyota Vitz при повороте налево не предоставил преимущество в движении и наехал на ребенка.

В итоге девочка получила травмы, ее доставили в больницу. Сам же водитель с места происшествия скрылся. Но его быстро нашли – им оказался мужчина 1972 года рождения. В отношении него составлены административные материалы.

В ГИБДД рассказали, что только с начала октября 2022 года произошло 12 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 1 человек погиб, 12 получили травмы различной степени тяжести.

С участием детей до 16 лет зарегистрировано 7 ДТП, из них 5 - дети-пешеходы, и в двух случаях виноваты они сами.

- Проблема непредставления преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах в Благовещенске стоит очень остро. Водители на перекрестках наезжают на пешеходов, которые переходят дорогу по всем правилам, - уточнили в Госавтоинспекции.

Там же заметили, что часто пешеходы нарушают правила перехода проезжей части – например, пересекают ее в неположенных местах в зоне видимости перекрестков или пешеходных переходов или на красный сигнал светофора. Но важно помнить: каждое нарушение может закончиться плачевно.

- В темное и сумеречное время пешехода, одетого в темную одежду, водителям не видно, - пояснили в ведомстве.