В Роспотребнадзоре узнали, почему отравились школьники в Ромнах

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В управлении Роспотребнадзора Амурской области провели расследование из-за отравления детей в ромненской школе. Специалисты выявили и смогли купировать очаг кишечной инфекции. Напомним, в школе заболели 23 человека, в том числе 12 детей.

В ходе эпидемиологического расследования установили, что очагом заражений стала норовирусная инфекция. Источником послужил повар, который накануне занятый готовил пищу в школьной столовой. Норовирус нашли в клиническом материале работника.

- Фактором передачи могла послужить готовая продукция, не подвергающаяся термической обработке, которую употребляли все заболевшие, – сообщили в управлении.

Сейчас школа временно закрыта, ее перевели на дистанционку. В Роспотребнадзоре выдали предписание о дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятиях. Всех зараженных сотрудников с отстранили от работы, в школе организовали дезинфекцию.

Сейчас состояние заболевших детей оценивают как удовлетворительное. С 22 октября новых случаев заражения не выявляли.