Жители амурского поселка остались без воды из-за аварии на сетях

Фото: Андрей Горюнов

Жители поселка Магдагачи остались без воды. На центральном водоводе произошла авария, из-за которой ресурса нет во всем населенном пункте.

Сегодня, 26 октября, на место последней аварии выехал глава Магдагачинского района Андрей Горюнов. В своём Telegram-канале он объяснил сельчанам, что же произошло.

- Не так давно на плотине завершились работы по ликвидации прорана (говоря простым языком – засыпали место прорыва). Обе ветви водовода пролегают непосредственно в земляной насыпи ГТС. Укатать, уплотнить грунт под уже проложенными трубами невозможно, а это значит, что со временем он начнет проседать. В результате на трубы было оказано излишнее давление, и они лопнули, - написал районный глава.

Горюнов отметил, что восстанавливать аварию начали незамедлительно, но есть свои сложности: нельзя просто взять и оголить обе ветви, раскопав земляную насыпь, ведь она удерживает огромную толщу воды. Действовать нужно было аккуратно.

- Понимаю ваше негодование. Сам живу в этом поселке, и моя семья, как и ваши, сидела без воды. Мы стараемся минимизировать подобные случаи, но иногда возникают вот такие непростые ситуации.

Пока власти прорабатывают вопрос, как избежать подобного в будущем. Андрей Горюнов пообещал амурчанам, что они постараются найти решение.

По данным на 14 часов 26 октября восстановительные работы еще не закончились. Андрей Горюнов предупредил жителей посёлка, что будут временные отключения водоснабжения. Пока что продолжается подвоз воды. А обо всей ситуации амурчанам обещают рассказывать в официальных источниках.