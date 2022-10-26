Два амурских вуза получат по 71 млн рублей благодаря нацпроекту

Накануне в Москве подвели итоги отбора вузов, которые стали получателями грантов по специальному треку государственной программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты». Со всего Дальнего Востока было отобрано восемь вузов, два из Амурской области – это Дальневосточный государственный аграрный университет и Благовещенский государственный педагогический университет.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что вузы-победители получат господдержку на повышение их привлекательности у абитуриентов и студентов, подготовку востребованных кадров и разработку передовых технологий и оборудования для экономики ДФО.

- На ВЭФ Владимир Путин обозначил опережающее развитие Дальнего Востока долгосрочным приоритетом для страны. Там же стартовал дальневосточный трек программы «Приоритет 2030». В его рамках вузы ДВФО смогут запустить новые образовательные программы, создать современные исследовательские лаборатории и учебные подразделения. Из 20 университетов, что прошли в заключительный отбор, было выбрано 8. Отмечу, что программы вузов-победителей охватывают практически все отрасли экономики - от сельского хозяйства до инженерных и медицинских направлений. Они нацелены на достижение технологического суверенитета и обеспечение экономической безопасности страны. И, что особенно важно, в реализацию программ развития вовлечены представители реального сектора экономики, - сказал Дмитрий Чернышенко.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что дальневосточный трек - беспрецедентная поддержка вузов не только в рамках программы «Приоритет 2030», но и в масштабах всей системы высшего образования в стране.

- В этом году каждый вуз-победитель получит господдержку в размере 71 млн 250 тыс. рублей. Всего до 2024 года включительно на развитие восьми университетов будет направлено 5,77 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку преподавателей и студентов, развитие академической мобильности, обновление материально-технической базы, приобретение нового учебно-лабораторного оборудования. Учтена специфика Дальнего Востока и экономические потребности макрорегиона в кадрах и технологиях. В программах развития участников трека акценты ставятся на привлечение в дальневосточные вузы студентов. Сегодня компании Дальнего Востока успешно работают на мировом технологическом фронтире, например, в направлении биотехнологий. И задача вузов-участников - обеспечить их высококлассными специалистами и технологиями, чтобы российские компании могли составить достойную конкуренцию на мировом уровне, - подчеркнул глава Минобрнауки России.

При оценке программ развития университетов оценивались их проработанность и актуальность для задач макрорегиона, а главное - механизмы и пути достижения поставленных целей. Учитывалась содержательность подхода к разработке программ, оценка потенциала вуза и предложения по трансформации университетской модели. Разработка программ велась при содействии правительств субъектов и представителей промышленного сектора – это важно для того, чтобы будущие специалисты были востребованы конкретными предприятиями региона.

- Амурскую область представляли три вуза. Два вошли в число победителей - это хороший результат, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. – Проект БГПУ направлен на модернизацию системы подготовки педагогических кадров с уклоном на современные IT технологии. В рамках проекта ДальГАУ будет создана научно-производственная система для развития селекции и семеноводства.