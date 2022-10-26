В Благовещенске впервые открылась аудиогостиная для незрячих и слабослышащих

Аудиогостиная заработала на базе Центра библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих Амурской областной научной библиотеки им. Н.Н. Муравьева-Амурского. Здесь посетители смогут послушать аудиокниги различных авторов, в том числе и амурских.

Незрячие и слабовидящие амурчане могут познакомиться с творчеством Бориса Машука, Игоря Игнатенко, Владислава Лецика, Павла Савинкина, Владимира Куприенко, Милы Коротич и др. Аудиокниги, созданные в рамках проекта, можно прослушать не только в Центре библиотечного обслуживания, но и на сайте Амурской областной научной библиотеки. В аудиогостиной посетители могут не только послушать произведения, но и коллективно обсуждать, делиться впечатлениями.

Напомним, проект под названием «Аудиогостиная» стал одним из победителей конкурса социально значимых проектов, организованного министерством культуры и национальной политики Амурской области. Его предложил реализовать центр содействия научно-образовательной культурно-просветительской деятельности «Амурская ноосфера».

Цель проекта, инициированного общественниками, - улучшить условия отдыха для незрячих и слабовидящих амурчан, а также предоставить им более широкий доступ к литературному наследию региона. Грант на реализацию проекта «Аудиогостиная» составил 250 тысяч рублей. Эти средства общественники потратили на формирование аудиоколлекции, состоящей из 52 произведений, и оборудование аудиогостиной