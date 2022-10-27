В Мазановском районе осветили улицы при поддержке министерства финансов

В селе Бичура Дмитриевского сельсовета Мазановского района в ходе инициативного бюджетирования сделали уличное освещение. На установку 20 фонарей потратили более 400 тысяч рублей.

В прошлом году в селе Бичура в ходе инициативного бюджетирования обновили материально-техническую базу Дома культуры и установили новые кресла для зрителей. На всё это потратили около 300 тысяч рублей.

В этом году 132 проекта реализуют муниципалитеты Приамурья в рамках инициативного бюджетирования при поддержке областного министерства финансов. На поддержку местных инициатив в Амурской области этом году из областного бюджета выделено 200 миллионов рублей.

С этого года реализовывать свои проекты, участвуя в программе по поддержки местных инициатив могут городские округа. Среди желающих поучаствовать в инициативном бюджетировании - город Благовещенск, что позволит капитально отремонтировать Дом культуры в селе Белогорье.

По итогам 2021 года муниципалитеты Приамурья воплотили в жизнь 260 проектов благодаря программе по поддержке местных инициатив. На их реализацию из областного бюджета в общей сложности было выделено более 374 миллионов рублей.

В 2020 году в рамках инициативного бюджетирования в области реализовали 167 проектов. Тогда же программа стала более доступной для муниципалитетов. Проекты в региональный минфин смогли предоставить не только сельские, но и городские поселения. Кроме этого, увеличилось количество получателей субсидии.

Если в 2018-2019 годах для участия в конкурсном отборе от сельского поселения можно было представить только одну заявку, то с 2020 года муниципалитеты могут подать на участие в программе несколько проектов. Более того, областное министерство финансов снизило процент денежного вклада населения с 3% до 1%.

Напомним, программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года (тогда стартовал пилотный проект). Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры.