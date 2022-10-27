На мосту через Зею в Благовещенске ограничили движение из-за поломки

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В Благовещенске на мосту через Зею разрушился деформационный шов. Из-за этого ограничили движение транспорта – почти весь день автомобили ездили по одной полосе.

По информации ГИБДД по Амурской области, ЧП произошло сегодня, 27 октября. За ситуацией следят сотрудники ДПС.

- В настоящее время подрядной организацией, осуществляющей содержание данного участка дороги, принимаются меры по возобновлению движения транспортных средств, - сообщили в амурской Госавтоинспекции.

Одновременно с этим специалисты прорабатывают вопрос об установке временных технических средств. Возможно, на мосту установят светофоры. Из-за ограничений проезд как в город, так и из него затруднен.

Позже в министерстве транспорта Амурской области озвучили причину повреждения моста. Утром специалисты обнаружили повреждение прижимной конструкции правой части деформационного шва. На место выехали сотрудники «Амурпрадора» и представители компании-подрядчика, которая отвечает за содержание моста. Была установлена и причина повреждения – проезд тяжеловесного транспорта.

- В настоящее время ведутся работы по ремонту прижимной конструкции деформационного шва и оперативному восстановлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта. Ориентировочно ремонтные работы планируется завершить в течение дня, – сообщили в пресс-службе министерства транспорта.

На период проведения ремонта на мосту установили светофор. В 15.20 стало известно, что дорожные специалисты открыли движение по двум полосам.

Первичные ремонтные работы завершены, уточнили в минтрансе. Ограничений по массе транспортных средств не вводилось.