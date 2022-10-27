Бездомный устроил погром на кладбище в Завитинске

Фото: архив КП

В Завитинске кладбище пострадало от рук вандала. Местный бездомный сломал 22 могильных креста. Его нашла полиция.

По информации пресс-службы УМВД по Амурской области, погром учинил 36-летний бездомный. Против него возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

О случившемся полицейские узнали от местных жителей. Правоохранители выехали на место и задокументировали разрушения. Выяснилось, в сентябре и октябре злоумышленник сломал 22 деревянных креста, разбил фотографии в рамках, лампадки и цветочные вазы.

Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть. Объяснить мотив своих действий он не смог. Полицейским предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Мужчине назначили психиатрические экспертизы.