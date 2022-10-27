Амурчане могут выбрать готовые проекты для строительства дома или бизнес-план для своего дела

Для удобства участников программы «Гектар» разработан специализированный ресурс комплексной поддержки ОсвойГектар.РФ. На портале собраны решения по ключевым направлениям деятельности на земельных участках: «Мой дом», «Моя ферма», «Бизнес на Гектаре».

В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) отметили, что специализированный ресурс комплексной поддержки включают в себя инструкции по оформлению заявления на предоставление «гектара», шаги по оформлению необходимых документов, получению мер поддержки и готовые предложения по реализации проектов «под ключ». Теперь, для начинающих предпринимателей на ресурсе в свободном доступе размещены модельные бизнес-планы, с помощью которых можно структурировать и детально проработать будущий бизнес.

Земля предоставляется бесплатно, а заявление можно подать через интернет. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли.

- Можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства индивидуального жилого дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта. Программа популярна, на сегодня в регионе выдано более 9 тысяч гектаров, - рассказала начальник отдела использования земель сельскохозяйственного назначения министерства имущественных отношений Амурской области Оксана Белунькина.

Справочно:

Программа «Дальневосточный гектар» реализуется с 2016 года. По данным КРДВ на сегодняшний день землю на Дальнем Востоке получили около 110 тысяч человек, а в Арктике – более 3,9 тысячи человек.