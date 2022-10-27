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НовостиОбщество27 октября 2022 8:28

Амурчане могут выбрать готовые проекты для строительства дома или бизнес-план для своего дела

Земля предоставляется бесплатно
Василина ВАСИЛЬЕВА

Для удобства участников программы «Гектар» разработан специализированный ресурс комплексной поддержки ОсвойГектар.РФ. На портале собраны решения по ключевым направлениям деятельности на земельных участках: «Мой дом», «Моя ферма», «Бизнес на Гектаре».

В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) отметили, что специализированный ресурс комплексной поддержки включают в себя инструкции по оформлению заявления на предоставление «гектара», шаги по оформлению необходимых документов, получению мер поддержки и готовые предложения по реализации проектов «под ключ». Теперь, для начинающих предпринимателей на ресурсе в свободном доступе размещены модельные бизнес-планы, с помощью которых можно структурировать и детально проработать будущий бизнес.

Земля предоставляется бесплатно, а заявление можно подать через интернет. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли.

- Можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства индивидуального жилого дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта. Программа популярна, на сегодня в регионе выдано более 9 тысяч гектаров, - рассказала начальник отдела использования земель сельскохозяйственного назначения министерства имущественных отношений Амурской области Оксана Белунькина.

Справочно:

Программа «Дальневосточный гектар» реализуется с 2016 года. По данным КРДВ на сегодняшний день землю на Дальнем Востоке получили около 110 тысяч человек, а в Арктике – более 3,9 тысячи человек.