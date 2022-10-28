В Благовещенске водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся

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Вчера, 27 октября, в Благовещенске произошла смертельная авария. Водитель иномарки сбил 70-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Пенсионерка скончалась на месте.

Авария случилась на перекрестке улиц Горького и Комсомольской. Водитель автомобиля Toyota Probox поворачивал направо, когда 70-летняя женщина переходила дорогу на зеленый свет. Автомобилист сбил благовещенку, от полученных травм она скончалась, сообщили в УГИБДД Амурской области.

Водитель скрылся с места происшествия. Полицейские уже нашли его транспортное средство, сейчас устанавливается личность владельца.

ОБНОВЛЕНО 28.10.2022

Из-за аварии завели уголовное дело, расследование которого на контроль взяла прокуратура. Личность и местонахождение водителя установили. Им оказался 24-летний мужчина. Выяснилось, что за рулём он был в сильном алкогольном опьянении. Автомобиль чуть позже специалисты нашли рядом с домом №41 по улице Новая.

- Вскоре полицейские установили местонахождение и задержали причастного к совершению преступления гражданина. Молодого человека доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, амурчанин не имел права управления транспортными средствами, к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено результатами медицинского освидетельствования, - уточнили в УМВД России по Амурской области.

Решается вопрос об избрании в отношении молодого человека меры пресечения. За смертельную аварию ему грозит лишение свободы до 12 лет.

Напомним, 25 октября в Благовещенске автомобиль сбил двух первоклассниц, переходивших улицу Островского возле дома № 251. Жители этого района сообщили, что дети каждый день рискуют своей безопасностью по дороге в школу.