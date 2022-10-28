Амурчан с 31 октября ждет сильный снег и холодный ветер

Фото: Булатов Алексей

Теплые деньки заканчиваются в Приамурье. По данным Амурского гидрометцентра, с 31 октября в регион придет глубокий юго-западный циклон. Так что уже можно готовиться к сильным осадкам и холодному ветру.

Синоптики сообщают, что циклон пройдет по области с 31 октября по 2 ноября. Он принесет с собой снег и мокрый снег. Местами в северных районах осадки будут сильными. В понедельник, 31 октября, по югу Приамурья пройдет снег с дождем. В связи с этим ожидается гололед на дорогах. Автомобилистам и пешеходам стоит быть осторожными.

Непогода будет сопровождаться сильными ветрами. В начале недели порывы будут достигать 12-17 м/с.

В связи с накрывающей область холодной воздушной массой ожидается и понижение температуры на 3-5 градусов. Однако ожидаемый холод будет соответствовать климатическим нормам первой декады ноября.