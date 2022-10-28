Строительство ЗАГСа в Свободном завершится в конце следующего года

В Свободном до конца следующего года закончат строить ЗАГС. Он возводится за счет Единой субсидии Минвостокразвития.Р аботы на объекте начались в августе. Сейчас специалисты готовят основание под фундамент. На объекте уже выполнены подготовительные работы, разбивка осей здания и инженерных коммуникаций, установлены лотки тепловой сети, завершена разработка котлована под здание.

Площадь ЗАГСа составит порядка 1500 квадратных метров. Главный вход двухэтажного здания выделят дополнительными арками, выполненными из композитных панелей. Фасад гармонично впишется в окружающую застройку за счет того, что архитектурные элементы повторят фасад стоящего рядом храмового комплекса Православной церкви.

- Свободный благодаря двум крупным газовым проектам, реализующимся рядом, развивается очень динамично. Численность населения в городе и районе к 2025 году значительно увеличится. Растет нагрузка и на органы ЗАГСа. Сейчас услуги по регистрации актов гражданского состояния в Свободном оказываются в приспособленном помещении. Отдельное здание необходимо. Благодаря «Единой субсидии» Минвостокразвития на эти цели было направлено более 243 миллионов рублей, порядка 121 из которых из областного бюджета. Строительство ЗАГСа завершится в конце следующего года, - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.