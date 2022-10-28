В Приамурье вручен первый жилищный сертификат при рождении тройни

Сегодня в Благовещенском отделе ЗАГС по Амурской области многодетной семье торжественно вручен сертификат на улучшение жилищных условий при рождении одновременно троих детей.

Обладательницей новой областной меры поддержки стала семья Елены Владимировны Пробенко. В прошлом году, 24 марта семья благовещенцев стала многодетной – у супружеской пары родилась тройня, два мальчика и девочка, которых назвали красивыми именами Альберт, Лев и Лина.

- Первые полгода были самыми тяжелыми, когда буквально не хватало рук, чтобы успеть всех детишек покормить, помыть, переодеть, погулять. Сейчас им уже полтора года. Мы рады, что с помощью сертификата можем улучшить свои жилищные условия – уже выбрали новую квартиру, документы готовятся к сделке, - говорит Елена Пробенко.

С радостным событием семью поздравила министр региональной соцзащиты Наталья Киселева:

- Рождение тройни – это Божий дар, он дается не всем семьям. Если в вашей семье произошло такое событие, то однозначно – это большая радость. Мы желаем вам сделать новое жилье вашим семейным гнездышком, чтобы ваша семья воспитывала детей в комфортных условиях, и радовалась их успехам.

Напомним, по поручению губернатора Амурской области Правительством Амурской области разработан Порядок, в рамках которого семьям, в которых одновременно родилось трое и более детей, предоставляется социальная выплата на улучшение жилищных условий в размере 3 млн. рублей (постановление Правительства Амурской области от 02.09.2022 № 886).

Средства социальной выплаты могут быть направлены:

- на приобретение жилого помещения;

- на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения;

- на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение жилого помещения.

Справочно: право на получение социальной выплаты имеют семьи, в которых родилось одновременно трое и более детей с 2021 года, не состоящие на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении, при условии совместного проживания всех членов семьи, совершеннолетние члены которых проживают на территории Амурской области не менее 3 лет, предшествующих дате обращения с заявлением.