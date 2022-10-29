В Благовещенске на мосту через Зею снова разрушился деформационный шов

Водителей предупредили о затруднении движения

В Благовещенске на мосту через Зею снова ограничили движение транспорта. Причиной стало повторное разрушение деформационного шва. Это произошло утром 29 октября. Водителей предупредили о возможных пробках.

По информации министерства транспорта Амурской области, работы на мосту планируют закончить в течение суток. До конца ремонта автомобили будут двигаться в реверсивном режиме. Также на мосту временно установят светофор. Регулировать движение уполномочили патрульный экипаж УГИБДД Амурской области.

Водителей попросили отнестись к ограничениям с пониманием. Планировать поездки автомобилистам необходимо с учётом возможных задержек.

Впервые деформационный шов на мосту через Зею разрушился утром 27 октября. Причиной стал тяжёлый транспорт, вес которого конструкция не выдержала. Специалисты сразу же приступили к ремонту и вскоре открыли движение по обеим полосам моста. Однако через два дня ситуация повторилась.