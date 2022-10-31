В лобовом столкновении в Приамурье пострадал водитель иномарки

Фото: ГИБДД Амурской области

В Амурской области сегодня, 31 октября, произошла авария. Участниками ДТП стали грузовик и иномарка.

Одному из водителей потребовалась помощь медиков. В ГИБДД рассказали, что ДТП случилось на автодороге в Свободненском районе. Столкнулись автомобили Toyota Camry и Shacman.

- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Toyota Camry, - сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Устанавливается обстоятельства происшествия.

По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу движения. На опубликованных фотографиях можно увидеть, что произошло лобовое столкновение.

Между тем в Госавтоинспекции Амурской области напомнили, что при снегопадах и гололедице количество ДТП возрастает почти вдвое. Одной из причин аварий является несвоевременная замена резины на соответствующую сезону.