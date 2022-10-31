Суд решил оградить речной катер на набережной в Благовещенске

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В Благовещенске суд рассмотрел дело о небезопасности памятника речного катера на набережной Амура. Там часто играют дети, некоторые получают травмы. Например, весной с него упал ребёнок.

Как сообщили в пресс-службе суда, иск подал прокурор Благовещенска к администрации города. В ходе проверки выяснилось, что катер небезопасен для детей и подростков. Да, там установлена табличка с правилами поведения и запретом лазить по сооружению, но она недостаточно эффективна.

В качестве аргумента прокурор вспомнил случай мая 2022 года – ребенок, гуляя с отцом, залез на корабль. Потом мальчик запнулся о трос и упал с высоты. Его доставили в детскую областную больницу.

- По мнению прокурора, администрацией города не приняты достаточные меры, чтобы исключить возможность проникновения на указанный объект детей, что может повлечь их падение и травмирование. Это требует принятия дополнительных мер со стороны администрации. В мае 2022 прокурором внесено представление, но меры к устранению выявленных нарушений не приняты.

Теперь суд возложил на администрацию Благовещенска обязанность за месяц установить вокруг катера новое ограждение. Также придется поставить новый информационный щит, где будет написано о запрете залезать на корабль.