«Чужой праздник»: мэр Благовещенска высказал мнение о Хэллоуине

Кого только не встретишь в преддверии Хэллоуина! Фото: Олег ЗОЛОТО

В Благовещенске в преддверии Хэллоуина началось бурное обсуждение этого праздника. Более 100 сообщений с просьбой запретить его прислали в чат-бот Олега Имамеева, мэра амурской столицы. Наложить запрет глава города, конечно, не смог - зато смог прокомментировать ситуацию.

- Законодательно в России нет запрета на празднование Хэллоуина. Отменять его или не разрешать – таких полномочий у меня нет. А иметь свое отношение к этому празднику - личное дело каждого. Для одних это всего лишь банальный карнавал. Для других надругательство над традиционными национальными, культурными ценностями, - написал Олег Имамеев в своём Telegram-канале. И добавил, - Для меня Хэллоуин – чужой для России, нашей ментальности праздник.

По словам мэра, народный праздник - это клубок исторических традиций, на который повлияли множество культурных факторов и который пережил столетия или хотя бы десятилетия эволюции. В связи с этим Олег Гатауллович считает по-настоящему народными праздниками для Рроссии православное Рождество и языческую Масленица.

- Я против насаждения чужих, не обязательно плохих, но чужих праздников, которые упорно продвигаются исключительно из маркетинговых соображений. Это касается и Хэллоуина, и не менее распространенного Дня Святого Валентина.

При этом Хэллоуин безобидным Олег Имамеев не считает:

- Каждый праздник имеет определенный культурный код и набор смыслов. Даже когда мы этого не осознаем. Не обладаю необходимыми компетенциями в области психологии, но уверен, что продвижение атрибутов смерти, зла и страха, мягко говоря, не несет ничего хорошего. Прежде всего, нашим детям.